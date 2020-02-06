Samsun direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki - Son Dakika

Samsun direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki

6 saat önce

Direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepkiSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi.

Direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki

SAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Samsun'a gitmekte olan ve içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu şehirlerarası otobüsü kullanan şoförün, direksiyon başında kulağında kulaklıkla cep telefonu ile sürekli yazışması, otobüsteki bir yolcu tarafından görüntülendi. Otobüsün ön koltuklarında oturanların fark ettiği ve 'kazaya davetiye çıkaran' görüntüde, muavinin de cep telefonuyla konuşması da yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kural ihlali yapan şoförün uzun süre, bir eliyle direksiyonu tuttuğu, diğer eliyle ise telefonda yazıştığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, harekete geçen polis ekipleri de otobüs firması ve sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Samsun direksiyon başında cep telefonu kullanan otobüs şoförüne tepki

Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
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