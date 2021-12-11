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SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA - Son Dakika

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA

11.12.2021 14:49

SAMSUN Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, kentte muayene sırasında hasta tarafından darbedilen diş hekimi ve hemşirenin yaralandığı saldırıyı kınadı.

SAMSUN Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek, kentte muayene sırasında hasta tarafından darbedilen diş hekimi ve hemşirenin yaralandığı saldırıyı kınadı. Dilek, "Artan şiddeti önlemek için şiddet kullananlara daha caydırıcı cezalar bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Polikliniği'nde meydana geldi. Diş hekimi Özlem Daracı Taşçı ve hemşire Ebru B. ile hasta Uğur İlgöz arasında, muayene sırasında tartışma çıktı. İlgöz, diş hekimi ve hemşireyi darbederek hastaneden ayrıldı. Yaralanan Dr. Taşçı ve hemşire Ebru B., Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Doktor ile hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 'beyaz kod' verilmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Zeytinlik Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan Uğur İlgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'CEZALAR CAYDIRICI OLMALI'

Samsun Dişhekimleri Odası Başkanı Dr. Alper Dilek de saldırıyı kınayarak, "Sağlıkta şiddet her gün daha da artıyor. Bir türlü bunun önüne geçemiyoruz. Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan bir diş hekimi arkadaşımız ve yanında bulunan yardımcı personel bir hasta tarafından darp edildi. Dün yanına ziyarete gittim ve durumu ciddi. Hem psikolojik anlamda da travma yaşıyor. Sağ kolunda da aksaklıklar var. İnşallah iyileşerek ve aramıza tekrar geri dönecektir. Toplum olarak geldiğimiz durum gerçekten çok sıkıntılı. Niye bunları yaşıyoruz? Özellikle kamuda çalışan arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar göstermesine rağmen gece gündüz demeden çocuklarını dahi göremeden çalışmalarına rağmen toplum tarafından şiddete maruz kalmaları gerçekten çok üzücü. Ama bu performans sistemi, personel ve ekipman yetersizliği, hastanelerdeki aşırı derecede talebin gelmesi ve yoğunluk, hastaların aşırı derecede beklentileri ve istekleri, insanların psikolojik sorunları, insanların silaha çok rahat ulaşmaları maalesef hastalar ile hekimleri birbirine düşman etti" diye konuştu.

İnsanlarda tahammülsüzlük olduğunu söyleyen Dilek, "Cezalar maalesef caydırıcı olmadığı için bir türlü bunun önüne geçilemiyor. Önüne geçilebilmesi için cezaların caydırıcı olması lazım. Dünkü olayla ilgili net olmamakla beraber bu hastanın daha önce de sağlıkla ilgili bir dosyasının olduğunu öğrendik. Bu ikinci vaka. Gerçekten caydırıcı cezalar olsaydı belki de bu kişi ikinci şiddeti uygulamayacaktı. Sağlık Bakanlığı ile cezaların artması konusunda taleplerimizi sonuna kadar ileteceğiz. Samsun Diş Hekimleri olarak bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA
SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA
SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA
SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA

Gazi Devlet Hastanesi, Diş Hekimi, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI'NDAN MUAYENEDE SALDIRIYA KINAMA - Son Dakika
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