SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi - Son Dakika

SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi

25.03.2021 21:14

Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildiSAMSUN Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Sağlık Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da İngiliz varyantı mutant virüsün yaygın olduğunu, ayrıca kentte 20 Afrika mutantı vakanın tespit edildiğini söyledi.

Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi

SAMSUN Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Sağlık Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da İngiliz varyantı mutant virüsün yaygın olduğunu, ayrıca kentte 20 Afrika mutantı vakanın tespit edildiğini söyledi.

Türkiye'de Covid-19 vakalarının artış gösterdiği kentlerin başını çeken Samsun'da İngiliz varyantı mutantın yaygın olduğunu söyledi. Kentte 20 vakada ise Afrika mutantı koronavirüsün görüldüğü ifade edildi. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Samsun'da test sayılarının 5- 6 bin civarında olduğunu belirterek, Şu ana kadar 20 tane Afrika mutantı tespit etmişler. Ama onlar çok az sayıda ve salgının lokomotifi pozisyonunda değil. Problemimiz İngiliz mutasyonu. Bu bilgiyi ben yeni aldım dedi.

20 TANE AFRİKA MUTANTI VAKA SAPTANDI

Dr. Furtun, İngiliz mutantının hızlı yayılmadığı için hakim mutant olduğunu dile getirerek Afrika mutantı konusunda klinik tecrübem yok ama İngiliz mutantının hızlı yayıldığını biliyoruz. Bunun için kısa süreli temas ve virüs sayısının az olması bile yeterli. Maskeleri düzgün kullanmadığımız zaman çok kısa süreli temaslarda dahil bulaşabiliyor. Onunu için bu kadar hızlı vakaların yayılması ve artmasının sebebi bu. Mutasyonlar virüsün doğasında olan bir şeydir. Mutasyonlar muhakkak olur. Zaten hakim olmasını bekliyorduk İngiliz varyantının, hakim oldu. Ama Afrika mutantının yayılımı konusunda daha detaylı bilimsel veriye ihtiyacımız varö şeklinde konuştu.

'İNSANLAR DUYARSIZ'

Kent sakinlerinden Tuncel Altın da insanların vurdum duymaz olduğunu ve tedbirlere uymadıklarını söyleyerek, Kimse ciddiye almıyor. Başına gelen bilir. Ciddiye almak lazım. Kuralara maalesef uymuyorlar. Uymadıktan sonra başkalarına sebep oluyorlar. Caddelerde bu kalabalık bu vurdum duymazlık olduğu sürece Samsun hep önde gider. Ben de 15 gün önce İngiliz mutantı koronavirüse yakalanıp atlattım. İşi olan da olmayanda dışarı çıkıyor. Gezmek için bile geliyorlar dedi.

'CADDELER ANA BABA GÜNÜ GİBİ'

Samsun'da insanların Covid-19 konusunda biraz duyarsız olduklarını dile getiren Cengiz Kalyoncu ise, İnsanlar duyarsız davranıyor, Maske takmayan mı ararsın, maskeyi çenesinde bulunduran mı ararsın. Caddeler kalabalık, ana baba günü gibi. Samsun Karadeniz'e geçiş alanı olduğu için ondan vakalarda birinci diye düşünüyorum ifadelerinde bulundu.

SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi
SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi
SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi
SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi

Koronavirüs, Mutant, Samsun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN Dr. Furtun Samsun'da 20 Afrika mutantı vaka tespit edildi - Son Dakika


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