Son Dakika Haberleri: SAMSUN Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepki
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SAMSUN Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepki

4 dakika önce

Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepkiSAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki düğün öncesi magandalar, davetliler ve çocukların arasında dakikalarca tabancalarla havaya ateş etti.

Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepki
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki düğün öncesi magandalar, davetliler ve çocukların arasında dakikalarca tabancalarla havaya ateş etti. O anlar da cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada da tepkilere neden oldu.
İleçde düğününde düğün öncesi dua eşliğinde gelinin baba evinden çıkışının ardından bir grup tabancalarını çıkardı. Grup, davetliler ve çocukların da yer aldığı kalabalık arasında tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi. Sosyal medya da paylaşılan görüntülere, pek çok takipçi ise yorumda bulunup tepki gösterdi.
SAMSUN Düğün magandaların havaya ateş etmesine, sosyal medyada tepki
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2019 08:31 Kaynak: DHA
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