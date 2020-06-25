SAMSUN Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

SAMSUN Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildiSAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili önceki gün gözaltına alınan 6...

Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

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SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde geçen yıl evinin önünden kaybolan ve bulunan kafatası ile kemik parçalarına yapılan DNA testi ile öldüğü kesinleşen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayı ile ilgili önceki gün gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki sorguları tamamlandı. Aralarında küçük çocuğun üvey babası, üvey babaannesi ve üvey amcasının da bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs 2019'da evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı da su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs 2019'da, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda Ecrin'e ait olduğu değerlendirilen kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Alanda yeniden arama çalışması başlatan AFAD'a bağlı 30 kişilik ekip ile jandarma, bölgeyi karış karış taradı. Minik Ecrin'in kayıp ayakkabısının diğer teki de bulundu. Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili titiz bir soruşturma başlatıldı. Kafatası ve kemik parçaları, yapılan DNA incelemesi sonucunda Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tespit edildi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 11 şüpheliye iletişim dinlemesi yapıldı. 28 şüpheliye ait 20 bin 118 satırdan ibaret HTS kayıtları (telefon kaydı) incelendi. Soruşturma kapsamında yapılan telefon dinlemesi sırasında bazı şüphelilerin 'fuhşa teşvik' suçunu işledikleri yönünde şüphe uyandıran deliller elde edilmesi üzerine soruşturma bu iddialarla ilgili olarak da genişletildi.

BİLİR KİŞİLERİN RAPORLARI BAZI İDİDALARI ÇÜRÜTTÜ

Öte yandan olayla ilgili olarak 13 ayrı bilirkişi raporu hazırlandı. Aralarında kemik uzmanı, polen uzmanı, DNA uzmanı, orman mühendisi, hayvan DNA'sı uzmanı, yaban hayvanları konusunda uzman profesörlerden alınan raporlar soruşturmasının seyrine önemli katkı sağladı. Bu raporların bazı iddiaların da çürütülmesini sağladığı belirtildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Her türlü ihtimalin göz önünde tutulduğu savcılık soruşturması kapsamında önceki gün kasten öldürme suçundan üvey babaanne H.K ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö., M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Ayrıca aralarında anne Sevcan Kurnaz'ın da bulunduğu 17 kişi soruşturma kapsamında ifade verdi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

ÜVEY BABAANNE İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Şüphelilerden üvey babaanne H.K. olay sonrasında verdiği ilk ifadesinde küçük çocuğun son olarak üvey amcası Ö.K. ile birlikte gittiğini söylediği ancak şimdiki ifadesinde değişiklik yaptığı belirtildi. H.K., Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Ö.K. ile eve geldikten sonra amca Ö.K.?nın yalnız başına evden ayrıldığını evde kalan küçük çocuğa ise daha sonra ne olduğunu bilmediğini söyledi.

'EVDEN TEK AYRILDIM'

Üvey amca Ö.K. ise ifadesinde küçük Ecrin'in altına yapması üzerine araziden eve geri geldiklerini ardından kendilerine ait büyükbaş hayvanları bulmak için evden ayrılıp araziye tek başına gittiğini söyledi.Ö.K. küçük çocuğa ne olduğu ile ilgili hiçbir şey bilmediğini belirtti.

Üvey baba D.K. ise Ecrin'e ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ifadesinde dile getirdi.

'EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞINDA SATTI'

Anne Sevcan Kurnaz ise kızının ölümüyle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek ancak eşi D.K.'nın fuhuş amaçlı olarak kendisini başka erkeklere para karşılığında sattığını iddia etti.

Vezirköprü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN Ecrin bebek soruşturmasında 6 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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