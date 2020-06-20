Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine 37 milyon lira harcanarak yeni poliklinik binası yapıldı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine 37 milyon lira yatırımla 95 poliklinik ve 56 destek ünitesine sahip yeni poliklinik binası inşa edildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 bin 650 metrekare alan üzerine kurulan binanın tamamlanmasıyla Sağlık Bakanlığının Samsun'daki önemli yatırımlarından birinin daha hizmete gireceğini söyledi.

Modern bir yapıya ve nitelikli fiziki koşulları sahip tesisin hastanede sunulan hizmet kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Oruç, şunları söyledi:

"Yeni binayla aktif hizmet verilecek poliklinik sayısı 50'den 95'e, bakılan hasta sayısı da 3 bin 500'den 6 binin üzerine çıkacak. Eski binada ortalama 9 metrekare olan poliklinik odaları yeni binada 24 metrekare olacak. Yeni poliklinik binasında tüm görüntüleme ve tetkik alanları da yer alacak. Hastalarımız binanın içinde bir başka bölüme başvurmaya gerek olmadan tüm işlemlerini tamamlayabilecek. Poliklinik 22 Haziran Pazartesi günü hizmete girecek."

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinin de sunulan sağlık hizmetleri arasında yer alacağını işaret eden Oruç, burada başta Japonya, Kore, Çin olmak üzere Rusya ve Avrupa'da da uygulanan tedavide arı ve arı ürünleri, bal, propolis, polen, arı sütü ve arı zehrinin kullanılacağını dile getirdi.

Poliklinik binasında sağlık personelinin en önemli isteklerinden biri olan ve 125 çocuğun faydalanacağı bir kreşin de bulunduğuna dikkati çeken Oruç, "Bodrum ve zemin kat dahil 4 kat olarak planlanan binada mahkum polikliniği, genel arşiv, personel yemekhane, kafeterya ve mescit gibi ek bölümler de bulunacak. Ayrıca mevcut otopark alanına 200 araçlık yeni bir otopark eklenecek, çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde de hastane bahçe bölümüne 545 ağaç dikilecek." ifadesini kullandı.

Oruç, Sağlık Bakanlığının Samsun'da yatırımlarının aralıksız devam ettiğini, halen inşaatları süren hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yıl içinde tamamlanmasıyla daha nitelikli sağlıklı hizmeti sunma şansına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.