Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "biyonik kulak" ameliyatları başladı

Samsun Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, halk arasında biyonik kulak olarak bilinen "koklear implant" ameliyatlarının yeniden başladığı bildirildi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğukan Özdemir, yaptığı açıklamada, biyonik kulak ameliyatlarının genel anlamda işitme cihazlarından fayda göremeyen, her iki kulakta ileri veya çok ileri derecede işitme kaybı bulunan hastalar için uygun bir yöntem olduğunu belirtti.

Doğuştan ya da sonradan görülen ileri düzey işitme kayıplarında bu uygulamadan yararlanılabildiğini anlatan Özdemir, cerrahi operasyonla yerleştirilen cihaz sayesinde tam işitme kaybı görülen vakalarda bile hastaların sesleri algılamasının sağlanabildiğini vurguladı.

Hastanelerinde 2'si çocuk, biri yetişkin olmak üzere 3 hastaya başarıyla koklear implant ameliyatı gerçekleştirdiklerini dile getiren Özdemir, "Hastanemiz, yenidoğan işitme taramasında bölge hastanesi olarak hizmet veriyor. İşitme kaybı saptanan bebekler vakit kaybetmeden kulak burun boğaz bölümüne gelerek ayrıntılı muayene ve tetkiklerden geçiyor, işitme kaybı olanlar yaşını tamamladıktan sonra ameliyat edilebiliyor." dedi.

Bu ameliyatların yüksek maliyetli bir ameliyat olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı tüm eğitim araştırma hastanelerinde olduğu gibi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizde de koklear implant ameliyatlarında hastalarımıza ek ücret çıkmamaktadır. Gerçekleştirdiğimiz koklear implant ameliyatlarının yeni kurulan Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde başarıyla tamamlanmasından gurur ve memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.