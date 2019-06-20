Son Dakika Haberleri: SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
Son Dakika Güncel Haber

SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldıSamsun'un Vezirköprü ilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde boru şeklindeki elektrik direği içine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçede yer alan Gelincik Evler Sitesi çevresine montaj edilecek boru şeklindeki elektrik direği içinden kedi sesi geldiğini fark edenler, belediye haber verdi, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri boru şeklindeki demir direği kesip, içerisinde sıkışan yavru kediyi kurtardı. Sağlık kontrolünden geçirilen ve çevrede kurtarma çalışmalarını bekleyen annesiyle buluşturulan yavru kedi, bir süre sonra gözden kayboldu.
SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:14 Kaynak: DHA
vezirköprü, samsun, itfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te iki katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:54:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SAMSUN Elektrik direği içinde sıkışan kedi kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]