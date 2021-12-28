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Samsun elektrikli otobüslerle tasarruf edip güneş enerji santraliyle gelir sağlayacak - Son Dakika

Samsun elektrikli otobüslerle tasarruf edip güneş enerji santraliyle gelir sağlayacak

28.12.2021 10:01
Samsun elektrikli otobüslerle tasarruf edip güneş enerji santraliyle gelir sağlayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl hizmete sunmayı planladığı elektrikli otobüslerle önemli ölçüde tasarruf sağlamanın yanı sıra kuracağı güneş enerji santralinden de gelir elde etmeyi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gelecek yıl hizmete sunmayı planladığı elektrikli otobüslerle önemli ölçüde tasarruf sağlamanın yanı sıra kuracağı güneş enerji santralinden de gelir elde etmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarının yanı sıra yenilenebilir enerji yatırımlarıyla çevreye duyarlı projeleri hayata geçirmek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda 45 megavatlık güneş enerji santrali (GES) projesinin ihaleye hazır olduğuna işaret eden Demir, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası ile görüştük. 2022 yılında ihaleye çıkıyoruz. Ona ilaveten, 40 megavatlık mahsuplaşma yöntemiyle yenilenebilir enerji oluşturma hakkımız var. Güneş ve rüzgar enerji santralleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 85 megavat gücünde yenilenebilir enerji üretimini önümüzdeki 5 yıl içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Elde edeceğimiz elektriği önce kendi ihtiyacımız için kullanacağız, fazlasını ise satacağız." dedi.

Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yerli pille üretilecek elektrikli otobüsleri de önemsediklerini vurgulayarak, "Bu, çok önemli bir proje. Ultra şarj sistemine sahip lityum pilli elektrikli otobüs, kısa sürede şarj olma özelliğine sahip. Piller 15 yıl dayanıyor." ifadesini kullandı.

Elektrikli otobüslerin üretimine başlandığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Önce 10 otobüs ile üç sabit, bir mobil şarj istasyonunu kapsayan bir projeydi. 2022 TEKNOFEST'in Samsun'da yapılıyor olması nedeniyle 10 otobüsü 20'ye çıkarma ve ilave şarj istasyonları üzerinde ASELSAN ile görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki mayıs ayı civarında inşallah hizmete alacağız. Ana arterlerde çalıştırmış olacağız. Samsun'da şu anda 163 fosil yakıtla çalışan otobüsümüz hizmette. 20 elektrikli otobüsü devreye aldığımızda, teknik şartnamedeki değerleri sağlaması durumunda tüm toplu taşımada, hem şehir içi hem ilçeler arasında etap etap elektrikli araçlara geçeceğiz."

Elektrikli otobüslerin çevreci özelliğinin yanı sıra işletme maliyetlerinin de çok düşük olduğuna dikkati çeken Demir, toplu taşımadaki yükü işletme maliyeti olarak 7 kat azalttığının altını çizdi.

Elektrikli mini otobüslerle de ilçelerde hizmet verileceğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Toplu taşımayı belediye bütçesinden 2021 yılında 40 milyon lira finanse ettik. O 40 milyon lira ortadan kalkacak. Bu, ciddi bir katkı, bütçe açısından. 45 megavatlık GES projemizin hayata geçmesi durumunda 45 milyon lira ilave bütçe sağlamış olacak. 85 megavatlık GES'i devreye geçirdiğimizde yaklaşık 90 milyon lira ilave kaynak. Elektrikli otobüsleri devreye aldığımızda Samsun Büyükşehir Belediyesinin kendine oluşturduğu ilave kaynak yılda minimum 150 milyon lira bugünkü rakamlarla. 10 yılda 1,5 milyar lira. Bu, şu anda devreye aldığımız projeler için geçerli. Bunu genişlettiğimizde çok fazla katkı sağlayacak bir proje olacak."

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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Güneş, Ges, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun elektrikli otobüslerle tasarruf edip güneş enerji santraliyle gelir sağlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun elektrikli otobüslerle tasarruf edip güneş enerji santraliyle gelir sağlayacak - Son Dakika
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