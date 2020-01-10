Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi - Son Dakika

Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

6 saat önce

Elma yüklü TIR devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dediKaraman'dan Samsun'a giden elma yüklü TIR, otogar mevkisinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Elma yüklü TIR devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

Karaman'dan Samsun'a giden elma yüklü TIR, otogar mevkisinde, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yara almayan sürücüsü Hacı Polat, "Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Kaza, saat 12.30 sıralarında, İlkadım ilçesi otogar mevkisinde meydana geldi. Karaman'dan Sebze ve Meyve Hali'ne elma getirmek üzere yola çıkan Hacı Polat idaresindeki 42 Z 4693 plakalı TIR, bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meyve ve Sebze Hali'nde 2 kilometre kala devrilen aracında yara almayan sürücü Hacı Polat, "Yavaş yavaş ilerlerken böyle bir kaza oldu. Kaza Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok" dedi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi

Karaman, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:38 Kaynak: DHA
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