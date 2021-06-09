Samsun Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, iki farklı alanda Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

Samsun Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK'ın düzenlediği 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında edebiyat ve sosyoloji alanında Türkiye ikincisi oldu.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.

Bu yıl yarışmaya 2 bin 615 farklı okuldan 11 bin 251'i kız olmak üzere 19 bin 109 öğrencinin hazırladığı 14 bin 10 proje başvurusu yapıldı.

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, edebiyat alanında "Söz sanatlarının, Tanpınar'ın imgeleri perspektifinde, web2.0 araçları kullanılarak öğrencilerin kendi ürettikleri metinler üzerinden öğretimi" adlı proje ile finale kalan 22 proje içinden Türkiye ikinciliğine hak kazandı.

Projeyi hazırlayan öğrenciler Hilal Sude Yerebakan ve Feyza Nur Armutçu, projede, edebiyat derslerinde yaratıcı yazarlık yoluyla edebi kavramların web2.0 araçları yoluyla nasıl daha iyi öğretilebileceğini araştırdı. Danışmanlığını edebiyat öğretmeni Bülent Köksal'ın yaptığı proje edebiyat derslerinde edebi bilgilerin teorik değil de yaratıcı yazarlık uygulamaları ile öğretilmesi gerekliliğine ilişkin çözümler sunuyor.

Sosyoloji alanında ikincilik kazanan proje ise "Sosyal medyadaki filtreli görüntülerin liseli gençlerin beden algısı üzerindeki etkisi" oldu. Dilara Yürükcü, Nur Betül Biton ve danışman öğretmenliğini Nilgün Baş'ın yaptığı projede öğrenciler, sosyal medya ortamında filtreli görüntü paylaşılmasının, paylaşan ve paylaşımlara maruz kalan kişilerin beden algıları üzerindeki etkisini inceledi.