Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürlüğü, bir ikametin kapısını kırarak içeri giren üç kişinin, biri Irak uyruklu iki kişiyi darbettiği şeklinde çıkan haberlerin içeriğinin doğru olmadığını açıkladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yabancı uyruklunun darbedildiği iddiasına açıklama, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü, bir ikametin kapısını kırarak içeri giren üç kişinin, biri Irak uyruklu iki kişiyi darbettiği şeklinde çıkan haberlerin içeriğinin doğru olmadığını açıkladı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, Samsun'da bazı yazılı ve görsel basın yayın organlarında, "Samsun'da üç kişinin kapısını kırarak içeri girdikleri evde bulunan biri yabancı uyruklu iki kişiyi sopa ile darbedip hastanelik ettiği" şeklinde haberlerin yayımlandığı kaydedildi.

Bahse konu olayla ilgili Gazi Polis Merkezi Amirliğince soruşturma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Olaya karışan Irak uyruklu M.M.D.A ve Türk vatandaşları E.A, S.D, A.Ç, O.D isimli şahısların aynı ikamet içerisinde birlikte alkol aldıkları sırada kendi aralarında çıkan tartışma nedeniyle kavga edip karşılıklı olarak birbirlerini darbettikleri, şahısların çeşitli yerlerinden yaralandığı şahısların beyanlarından ve doktor raporlarından anlaşılmış, ikametin içerisinde de kavga nedeniyle farklı yerlerde maddi zarar meydana geldiği tespit edilmiş olup haberin başlığı ile içeriğinin doğru olmadığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla resmi açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:12 Kaynak: AA
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