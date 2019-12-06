Son Dakika Haberleri: Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Urhal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitlerinin anısına" fotoğrafına oy veren Urhal, yaşam kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.

Ömer Urhal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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