Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Urhal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitlerinin anısına" fotoğrafına oy veren Urhal, yaşam kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.