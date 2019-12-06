Son Dakika › Güncel › Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
6 saat önce
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Urhal, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitlerinin anısına" fotoğrafına oy veren Urhal, yaşam kategorisinde tercihini Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.
Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti