Samsun Emniyeti, Atatürk heykelinin satıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika

Samsun Emniyeti, Atatürk heykelinin satıldığı iddialarını yalanladı

03.02.2021 22:59
Samsun Emniyeti, Atatürk heykelinin satıldığı iddialarını yalanladı, System.String[]

Samsun Emniyet Müdürlüğü, emniyete ait Atatürk heykelinin satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, emniyete ait Atatürk heykelinin satıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "Atatürk heykelini kim sattı, Samsun'da bir kamu kurumu Ata'mızın heykelini satmış" şeklinde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atakum ilçesi Adatepe Mahallesi Çobanlı mevkisinde bulunan Emniyet Müdürlüğümüze ait spor salonunda tadilat, tamirat ve çevre düzenlenmesi yapıldığı sırada, spor salonunun önünde bulunan Atatürk heykelinin bakalit gövdesinde çatlaklar meydana geldiği ve demir ayaklarının paslanarak kırılmış olduğu görüldüğünden ve yerinde tamiri mümkün olmadığından Tekkeköy Sanayi Sitesi'nde bulunan demirciye tamir ve tadilat için gönderilmiştir. Tadilat işlemi bittiğinde Atatürk heykeli eski yerine konulacaktır. Basına yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Emniyeti, Atatürk heykelinin satıldığı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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