Samsun Emniyeti Eylül ayında da göz doldurdu - Son Dakika

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, 2020 yılı Eylül ayı içerisinde başarılı çalışmalara imza atıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından uygulama ve denetimler sonucu suç unsurlarıyla etkin mücadele sağlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında 162 bin 349 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan 382 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 50 bin 535 adet araç kontrol edildi. 1204 adet araca işlem yapıldı. 42 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 390 adet çeşitli çaplarda fişek, 305 adet kesici alet, 2 gram eroin, 40 gram esrar maddesi, 113 gram sentetik kannabinoid, 1366 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap), 9 gram metanfematin ve 155 Adet extasy hap ele geçirildi.

FETÖ ve DEAŞ ile mücadele

TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 1 Eylül -30 Eylül tarihleri arasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 2'si ifadelerinin akabinde cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Emniyet Müdürlüğü'nden serbest bırakıldı. 29 Eylül tarihinde yapılan operasyon neticesi 10 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şahıslardan 8'i yakalanarak gözaltına alındı ve halen tahkikat devam ediyor. 2 şahsın da yakalanması için çalışmalar sürüyor. DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan 27 şahıs hakkında işlem yapıldı. 2 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı. 20 şahıs ifadesinin akabinde cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. 4 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyor. 1 şahıs halen gözaltında tahkikat devam ediyor. PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan (internet üzerinden) 1 şahıs hakkında işlem yapıldı. İfadesinin akabinde cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

KOM'dan 46 olay

KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 1 Eylül -30 Eylül tarihleri arasında toplam 46 olay meydana geldi. Olaylarda 72 şahıs yakalandı. 67 şahıs serbest kaldı. 5 şahsa adli kontrol kararı verildi. Bu olaylarda 8 adet tabanca, 119 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği, 9 adet şarjör, 532 şişe içki, 86 bin 900 dal makaron, 67 paket ve 11 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 494 adet emtia, 129 adet tarihi eser, 436 şişe etil alkol, 763 paket (99 kilogram) nargile tütünü, 33 adet TAPDK bandrolü, 593 adet alkol yapımında kullanılan anason aroması, 1 adet makaron dolum makinası, 35 şişe alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen sıvı madde, 95 adet boş alkol şişesi, 774 adet içki yapımında kullanılan içki kiti, 306 adet alkol yapımında kullanılan etiket, 16 adet 50 TL, 90 adet 100 TL, 800 adet extacy hap, 9 adet sentetik hap ile 93 kilogram açık tütün ele geçirildi. 800 adet extacy ve 9 adet sentetik hap Narkotik Şube Müdürlüğü'ne, 93 kilogram açık tütün idari işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezine teslim edildi.

Narkotikten 215 olay

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, "1 Eylül-30 Eylül 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında toplam 215 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 374 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 41 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 15 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 314 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakıldı. 4 şahıs gözaltında bulunuyor. Meydana gelen olaylarda; 8 kilogram 4,45 gram esrar, 1 kilogram 495,59 gram sentetik kannabinoid, 5,23 gram eroin, 3 bin 845 adet sentetik ecza, 4 bin 279 adet ecstasy hap, 322 kök kenevir, 713,4 gram metamfetamin, 0,81 gram kokain, 22 adet captagon, 318 gram kenevir tohumu, 11,1 gram skunk ele geçirildi.

99 bin 706 araç sürücüsü kontrol edildi

Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise, 1 Eylül -30 Eylül tarihleri arasında 99 bin 706 araç sürücüsü kontrol edildi. 10 bin 455 araç sürücüsü ve 17 bin 10 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 10 milyon 738 bin 425 TL cezai işlem uygulandı. 409 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 814 araç trafikten men edildi. 17 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulandı. 514 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, 2 bin 47 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 bin 269 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 825 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 42 araca fazla yolcu taşımaktan, 1220 araca kırmızı ışık ihlalinden, 1553 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 409 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan, 14 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 277 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN