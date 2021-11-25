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Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı - Son Dakika

Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı

25.11.2021 12:02
Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan video ile Kadın Acil Destek Uygulamasına (KADES) dikkat çekildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan video ile Kadın Acil Destek Uygulamasına (KADES) dikkat çekildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesince, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında program düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kadın ve aile kavramının yüceltilmesi ve olması gerektiği yerde konumlandırılması için mücadele ettiklerini söyledi.

Türk tarihinde kadının rolüne işaret eden Dağlı, "Tarihimize baktığımızda tablonun çok daha farklı olduğunu biliyoruz. Bizim medeniyetimizde kadınımızın yeri en yücedir, aile kavramı kutsaldırç, ocukların önemi ve değeri büyüktür. İnşallah bunları olması gerektiği konumlara oturtabilmek için de yine mücadelemizi hep birlikte yapacağız." dedi.

"Kadınlarımızın KADES programını telefonlarına mutlaka indirmelerini istiyoruz"

Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal ise kadına yönelik şiddetin insanlığa yapılan en büyük ihanet olduğunu vurguladı.

Kadınların anne, eş, kardeş ve üzerine titredikleri kız evlatları olduğunu aktaran Urhal, "Kadınlarımız şiddete değil, hürmete en çok layık olanlardır. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de kadınlarımızın şiddete maruz kalmamaları adına dün olduğu gibi bugün ve yarın da tüm imkanlarımız ve var gücümüzle kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla şiddete maruz kalmış veya maruz kalma ihtimali olan kadınlarımızın en kısa sürede yanında olabilmek için KADES programını telefonlarına mutlaka indirmelerini istiyoruz. Unutmayalım ki KADES tek tuşla şiddetin karşısında, kadınların yanındadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne özel hazırlanan, KADES'in tanıtımının yapıldığı, Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal'ın mesajlar verdiği video izletildi.

Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından KADES'i indirebileceği, T.C. kimlik numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile uygulamayı aktif hale getirebileceği, uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısı yapabileceği, çağrı üzerine olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesinin sağlanacağı anlatıldı.

Kent protokolünün katıldığı program, kadına yönelik şiddet konulu resim sergisinin ardından sona erdi.

Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı
Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı
Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı
Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı
Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, KADES, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun Emniyeti hazırladığı videoda KADES'i anlattı - Son Dakika


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