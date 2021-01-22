Samsun Emniyeti, öğrencilere "EBA" üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.

Trafik polisleri, günlük yaşantının içinde yaya ve yolcu olarak trafik unsurlarıyla karşı karşıya kalan çocuklara trafik konularına bilgi verdi.

EBA üzerinden verilen eğitimde trafik bilincini aşılamak, temel trafik kurallarını, trafik işaretleri ve işaretçilerini erken yaşlarda öğrenmelerini sağlamak, çocukların trafik kurallarına uymayı bir davranış biçimi haline getirmelerini ve bu sayede kazaya karışmalarını engellemek ve trafik bilinci oluşan çocukların aileleri üzerindeki yaptırım gücünden de faydalanılarak trafik kurallarına uymaları konusunda ebeveynlerine hatırlatmalar yaparak trafik kurallarına uyma alışkanlığının aile içerisinde de kazanılmasının sağlanması amaçlandı.

Eğitimde ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Ekiplerin sunduğu eğitimlerin aralıklarla devam edeceği belirtildi.