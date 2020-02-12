Samsun emniyeti suça ve suçluya göz açtırmadı - Son Dakika

Samsun Valiliği tarafından Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün ocak ayında yaptığı faaliyetler hakkında açıklama yapıldı.



Samsun Valiliği tarafından yapılan duyuruda Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 01 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulama ve denetimler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Yapılan açıklamada Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından yapılan şok uygulamalar ve yol uygulamalarında, "177 bin 767 şahsın GBT kontrolü yapılmış, yapılan bu kontroller neticesinde aranması bulunan bin 462 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. 82 bin 132 adet araç kontrol edilmiş olup 815 adet araca işlem yapılmış, 25 ruhsatsız tabanca, 19 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği, 410 adet çeşitli çaplarda fişek, 247 adet kesici alet, 689 gram esrar maddesi, 96 gram sentetik kannabinoid, 141 adet sentetik ecza, 13 paket kaçak sigara, 13 litre kaçak içki, 3.7 50 kaçak tütün, 105 adet extasy hap ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan faaliyetler, "41 olay meydana gelmiş, bu olaylarda toplam 41 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ilimizdeki yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 30 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan 21 şahıs adli kontrol şartı ile 7 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmış, firari durumda olan şahıs 31 Ocak 2020 günü Erzurum ilinde yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. DEAŞ terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında istihbari bilgiler bulunan 8 şahıs hakkında adli makamlarca gözaltı talimatı verilmiş, bu şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şahıs hakkında işlem yapılmış, şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği tespit edilen 1 şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Ayrıca FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda 1 şüpheli hakkında işlem yapılarak talimat iline teslim edilmiş, 3 şahsın da farklı illerin soruşturmaları kapsamında il dışından gelen talimat evrakları doğrultusunda ifadeleri alınmıştır" şeklinde sıralandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "24 adet FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurma veya üye olma suçu, 1 adet 6136 SKM Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçu, 1 adet görevi kötüye kullanma suçu, 5 adet 5607 sayılı Kanun'a muhalefet ve 2 adet resmi belgede sahtecilik suçu olmak üzere toplam 33 olay meydana gelmiştir. Bu olaylarda 37 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmış, 6 şahsa adli kontrol kararı verilmiş, 30 şahıs ise serbest kalmıştır. Bu olaylarda 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet şarjör, 2 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet nüfus cüzdanı, bin 842 adet faturasız kol saati, 24 şişe kaçak içki, 153 paket kaçak sigara, 150 paket kaçak tütün, 77 şişe kaçak parfüm, 14 adet kaçak kozmetik ürünü, 21 adet kaçak elektronik sigara likiti, 4 bin 320 adet kaçak oda kokusu (tütsü), 34 paket kaçak çay, 570 adet faturasız kaçak cep telefonu kılıfı, 7 adet faturasız kaçak cep telefonu bataryası ele geçirilmiştir" faaliyetlerinin yapıldığı duyuruldu.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, "Toplam 222 olay meydana gelmiş, meydana gelen olaylarda 404 şahıs yakalanmış, adli makamlara sevk edilen 20 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 17 şahıs adli kontrol hükümleri uygulanarak, 367 şahıs ise cumhuriyet savcısının talimatına istinaden serbest bırakılmıştır. Meydana gelen olaylarda, 8 bin 953,48 gram esrar, bin 219,07 gr. sentetik kannabinoid bonzai, 0.75 gr. skunk, 13 bin 622 adet sentetik ecza, 24,69 gr. metamfetamin, 4 bin 551 adet ecstasy hap, 40 kök kenevir, 0.62 gr. kokain, 8 adet captagon hap maddeleri ele geçirilmiştir" denildi.



Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve uygulama noktalarında yapılan denetimler hakkında ise, "48 bin 451 araç sürücüsü kontrol edilmiş, 7 bin 98 araç sürücüsü ve 13 bin 331 araca çeşitli kural ihlallerinden dolayı 7 milyon 557 bin 357 TL cezai işlem uygulanmıştır. 317 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulmuş, bin 150 araç trafikten men edilmiştir. 11 araca abart egzoz nedeniyle cezai işlem uygulanmış, 44 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan, bin 12 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 931 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 360 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 165 araca fazla yolcu taşımaktan, 2 bin 403 araca kırmızı ışık ihlalinden, 2 bin 402 araca duraklama ve park etme kurallarına uymama ve 315 sürücüye alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne yolcu indirme bindirme kurallarına uymamaktan 27 araç sürücüsüne ilgili belediyeden izin ve ruhsat almaksızın yetki belgesiz yolcu taşımacılığı yapmaktan cezai işlem uygulanmıştır. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü, yayalar ve öğrencilerimiz olmak üzere 798 kişiye trafik eğitimi verilmiştir" bilgileri aktarıldı. - SAMSUN