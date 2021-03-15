Samsun emniyetinden sıkı denetim - Son Dakika

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 gün boyunca uygulanan sıkı denetimler sonucunda 87 aranan şahıs yakalanırken 3 adet tabanca, 2 adette av tüfeği ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 12 Mart saat 08.00 ile 15 Mart saat 08.00 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sabit yol ve şok uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 40 bin 372 şahsa GBT uygulaması yapılırken, 87 aranan şahıs yakalandı 19 şahsa da adli işlem uygulandı.

Uygulamalar neticesinde 167 şahsa 82 bin 619 TL değerinde para cezası kesildi. 6 bin 303 aracın kontrolü yapılırken eksiklik tespit edilen 36 araca ise 63 bin 503 TL cezai işlem uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 31 adet mermi, 28 adet kesici alet, 617 adet sentetik ecza hap, 6,48 gr metamfetamin, 287,30 gr kannabionid, 0,42 gr esrar, 12 adet kenevir bitkisi, 9 adet kenevir tohumu, 2 adet ecstasy ele geçirildi. - SAMSUN