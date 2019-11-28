Samsun engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor

Engelleri dansla aşan milliler, göz dolduruyor

Samsun'da dünya dans şampiyonasına hazırlanan Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcularından Abdül Kadir Ünal (45) ve Memet Sefa Öztürk (39), yıllar önce başlarından geçen kaza ve olaylarda tekerlekli sandalyeye mahkum olup yaşadıkları zorluklara rağmen pes etmiyor. Çalışmalarını sürdüren ve hayata dansla bağlanan Ünal ve Öztürk, uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Samsun'da kampa giren Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı sporcuları, 29 Kasım'da Almanya'da düzenlenecek dünya dans şampiyonasına hazırlanıyor. Yaşar Doğu Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan dans sporcuları, Milli Takım Antrenörü Gazi Umdu yönetimindeki yoğun kamp programında ter döküyor, müzik eşliğinde kendilerini daha da geliştirmeye çalışıyor. Milli dansçılar, şampiyondan altın madalya ile yurda dönmeyi hedefliyor.

DANSLA HAYATA BAĞLANDILAR

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşayan milli dansçılar, yaşam hikayeleri ve gayretleriyle göz dolduruyor. Milli takımın dansçıları Abdül Kadir Ünal ve Memet Sefa Öztürk, yıllar önce başlarından geçen kaza ve olaylarda, yaşadıkları hikayeleriyle de örnek oluyor. 25 yıl önce omuriliğine isabet eden kurşun nedeniyle tekerlekli sandalye mahkum olan Ünal ile 2006'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndaki mezuniyet gecesi geçirdiği trafik kazası sonucu felç geçiren Öztürk, küsmedikleri hayattan pes etmeyip, çalışmalarını sürdürüyor. Hayata dansla bağlanan Öztürk ve Ünal'ın azmi, çevresinden de övgü topluyor.

'PES ETMEDİM, UMUT VAR DEDİM'

25 yıl önce yaşadıklarını anlatan Abdül Kadir Ünal, 'Ehliyet almak için trafik şube müdürlüğüne gitmiştim. Tabancasını kurcalayan bir polis memuru, kazara beni vurdu. Omurgamdan yaralandım. Zor zamanlar geçirdim ama hiçbir zaman pes etmedim, yaşama mücadelemi kaybetmedim. Engeliniz ne olursa olsun, hayata tutunmanızı sağlayacak bir şeyler var, umut var. Bir hafta boyunca 'Neden benim başıma geldi' dedim, bir hafta sonra bu düşünceleri kafamdan sildim ve hayata tutundum. Bu durum benim için bir engel değil, bende herkes gibi istediğimi yapabiliyorum. Benim engel olarak görmediğini, başka kişilerin engel demesine katlanamıyorumö dedi.

'ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL EDİYORUM'

Milli takımda Türkiye'yi gururla temsil ettiğini dile getiren Ünal, 'Düzenlenen çeşitli yarışlarda madalya aldım, yabancı ülkelerde İstiklal Marşımızın okunması bizler için gurur vericiydi. Şimdi de dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz, sıkı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Amacım, dünya şampiyonasında Türk bayrağını kürsüye çıkarmak ve İstiklal Marşı'nı okumak. Engelli arkadaşlarıma tavsiyem, sporun veya sanatın herhangi bir dalında yer almaları. Çünkü insanın hayata olan bakışı bile değişiyor, nefes aldığınızı hissediyorsunuzö diye konuştu.

'DANS BENİM HAYATIM'

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Bale bölümünden mezun olduğunu belirten milli dansçı Memet Sefa Öztürk ise mezuniyet gecesinde geçirdiği trafik kazasında felç kaldığını söyledi. Hiçbir zaman pes etmediğini belirten Öztürk, '2008 yılında yeniden dans etmeye başladım. Uluslararası projelerde yer aldım. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun (TBESF) bir dans branşı açmasını istiyordum, bunun için büyük uğraşlar verdim. Ülkemi temsil etmek istedim. 7 yıl sonra federasyon tekerlekli sandalye dans branşını açtı. İlk yarışmacılarından biri oldum ve milli takımda yer alıyorum. Şimdi de dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Hedefim, ilk üçe girebilmek ve umutluyum. Rakiplerimiz çok zorlu ama bende onlar için zorlu olacağım, çok iddialıyım. Dans benim hayatımö dedi.

350 DANSÇI KATILACAK

29 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya, dünyanın birçok ülkesinden 350 sporcu katılacak. Şampiyonada milli sporcular, Osman Ertöz, Yeşim Eryiğit, Abdül Kadir Ünal, Şima Elif Umdu, Burak Bolat, Gizem Sarıgöl, Memet Sefa Öztürk ve Yeliz Güllü, 12 kategoride Türkiye'yi temsil edecek.