Samsun Engelli Gencin Organları, 3 Hastaya Umut Oldu
44 dakika önce
Samsun'da, kaldığı bakım evinde yatağından düşerek hayatını kaybeden zihinsel engelli M.C.'in (24) organları ailesi tarafından bağışlandı.
Samsun
'da, kaldığı bakım evinde yatağından düşerek hayatını kaybeden zihinsel engelli M.C.'in (24) organları ailesi tarafından bağışlandı. M.C. 'in ameliyatla alınan iki böbreği ile karaciğeri, aynı hastanede organ bekleyen 3 hastaya umut oldu. Atakum
ilçesinde bakım evinde kalan zihinsel engelli M.C. yataktan düştü. Bakım evindeki görevliler tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi
(OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan M.C., tedaviye alındı. Düşme sonucu ağır yaralanan M.C.'nin beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı için gencin aile bireyleriyle görüştü. Aile organlarını bağışlamayı kabul etti. M.C. 'in ameliyatla alınan iki böbreği ile karaciğeri, aynı hastanede yapılan ameliyatla organ bekleyen 3 hastaya nakledildi.
'ORGAN BAĞIŞI ÇOK ÖNEMLİDİR'
OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu, organ bağışı konusunda gösterdikleri duyarlıklarından ötürü aileye sonsuz teşekkür ettiklerini söyledi. Yakupoğlu, Acılı aileye bu yaptıkları bağış için teşekkür ediyoruz. Birçok organ bekleyen aileye bu tip davranışlar umut olacaktır. Organ bağışı çok önemli. Binlerce insan organ beklemektedir dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:02 Kaynak: DHA
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