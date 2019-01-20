Son Dakika Haberleri: Samsun Erdoğan: Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçse Önüne Tuzaklar Döşenmiştir

Samsun Erdoğan: Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçse Önüne Tuzaklar Döşenmiştir

5 dakika önce

Erdoğan: Türkiye ne zaman yükselişe geçse önüne tuzaklar döşenmiştir (2)ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜCumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde...

Samsun Erdoğan: Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçse Önüne Tuzaklar Döşenmiştir, System.String[]
Erdoğan: Türkiye ne zaman yükselişe geçse önüne tuzaklar döşenmiştir (2)

ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde işadamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, bir otelde Meltem Yeşilyurt ve Resul Akyüz çiftinin nişan törenine katıldı. Erdoğan, buradan geçtiği Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Ankara, Türkiye, Politika
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