Samsun Erdoğan: Türkiye Ne Zaman Yükselişe Geçse Önüne Tuzaklar Döşenmiştir

Erdoğan: Türkiye ne zaman yükselişe geçse önüne tuzaklar döşenmiştir (2)ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜCumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde...

Erdoğan: Türkiye ne zaman yükselişe geçse önüne tuzaklar döşenmiştir (2)



ERDOĞAN, ANKARA'YA DÖNDÜ



Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen belediye başkanları tanıtım toplantısının ardından TÜYAP Kongre Merkezi'nde işadamları, partisinin eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, eski ve mevcut belediye başkan ve adayları ile yemekte bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Erdoğan, bir otelde Meltem Yeşilyurt ve Resul Akyüz çiftinin nişan törenine katıldı. Erdoğan, buradan geçtiği Çarşamba Havalimanı'ndan uçakla Ankara'ya hareket etti.

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