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Samsun eşini darp edip üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi

6 saat önce

Eşini darp edip üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dediSamsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) darp edip, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşini darp edip üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi

Samsun'da, 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) darp edip, üzerine kaynar su döktüğü iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Saadettin K. (61) nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sadettin K., 'Eşimi darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm, pişmanım' dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., eşini önce darbetti, üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden çıkarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. D.K., yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

'PİŞMANIM'

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Saadettin K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, adliyeden ayrılırken basın mensuplarına, 'Karımı darp etmedim, yere düştü. Üzerine kaynar suyu da yanlışlıkla döktüm. Eve alışveriş yapmıştım, hafif şekilde alkollüydüm. 'Neden bunları aldın' dediği için tartıştık. Pişmanım dedi.

Samsun eşini darp edip üzerine kaynar su döktü, 'pişmanım' dedi

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:56 Kaynak: DHA
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