SAMSUN EŞİNİN KATİLİ AĞLAYARAK KENDİSİNİ SAVUNDU: BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM - Son Dakika

SAMSUN'da eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) boğazından bıçaklayıp öldüren Oğuz Ekmenci'nin (51) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Ekmenci, ağlayarak yaptığı savunmasında, 'Böyle olsun istemezdim. Eşimi kasten öldürmeyi bırakın, boşanarak bile kurtulmak istemedim' dedi.

Olay, 14 Şubat'ta İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik Mühendisi Oğuz Ekmenci ile zaman zaman şiddet uyguladığı 2 çocuk annesi eşi Mihrican Ekmenci arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Oğuz Ekmenci, halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapan eşi Mihrican Ekmenci'yi boğazından bıçakladı. Oğuz Ekmenci, olayın ardından dedesinde kalan oğluna telefonla arayıp haber verdi. İhbar üzerine, adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanıp gözaltına alınan Oğuz Ekmenci tutuklandı.

'HİÇBİR İYİLİĞİN KARŞILIĞINI GÖRMEDİM'

Tutuklu sanık Oğuz Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Oğuz Ekmenci, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olayla ilgili 11 tanığın dinlendiği duruşmada, zaman zaman ağlayan Oğuz Ekmenci, savunmasında, 'Su içmek için mutfağa gittiğimde tezgahtaki bıçağı gördüm. Antreyle salon arasında gidip gelip bana laflar söylüyordu. Ben de 'sen bizim başımıza bela mısın" diyerek bir kez bıçağı vurdum. Bıçağı vurduğum sırada koltukta oturuyordu. Kalkmaya çalıştığı esnada bir kez daha vurdum. Tekrar koltuğa yığıldı. Daha sonra kontrol ettiğimde altında kan olmuş telefon ve tablet vardı. Rahatsız etmesin diye onları altından çektim. Böyle olsun istemezdim. Ben eşimi kasten öldürmeyi bırakın, boşanarak bile kurtulmak istemedim. Ben yaptığım hiçbir iyiliğin karşılığını eşimden ve çocuklarımdan görmedim? dedi.

CEZAİ EHLİYETİ YÖNÜNDEN RAPOR ALINACAK

Mahkeme heyeti, sanık Oğuz Ekmenci'nin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek cezai ehliyeti (akıl hastalığı?) bakımından rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 4 Kasım'a erteledi.

'DELİLLERİN KARARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Duruşma öncesinde Samsun Adliyesi önünde toplanan Mihrican Ekmenci'nin ailesi, Oğuz Ekmenci'nin en ağır cezayı almasını istedi. Aileye Samsun Kadın Platformu da eşlik etti. Mihrican Ekmenci'nin kardeşi Sibel Köse, 'Tek başına yapmadığını düşünüyoruz. Başka aile fertlerinin ona yardım ettiğini ve delillerin karartıldığını düşünüyoruz. Gerekli araştırmanın yapılıp, suçluların hepsinin cezasını çekmesini istiyoruz. Ablamın kemikleri toprak altında çürürken onların bu hayatta nefes almalarını istemiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.

'BAŞKA MİHRİCANLAR ÖLMESİN'

Çok acı çektiklerini ifade eden Mihrican Ekmenci'nin ablası Perihan Karakurt, 'Ailecek çok acı çekiyoruz, kardeşim ölümü hak etmedi. Bu kişi, cinayeti planlayarak yaptı. Hiçbir indirim almadan ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Benim kardeşim çocuklarını okutmak için her türlü işte çalıştı. Eşi çalışmadı, eve herhangi bir katkı sağlamadı. En sonunda da kardeşimi katletti. Biz kardeşimle günde 3-4 kez görüşüyorduk, kardeşimin hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu cinayeti planlayarak yaptı. Ailecek adalet istiyoruz. Başka Mihricanlar ölmesin' diye konuştu.

'BENİM ÇOCUĞUM BUNU HAK ETMEDİ'

Çocukları için canını feda ettiğini söyleyen Mihrican Ekmenci'nin annesi Cennet Köse de 'Adalet istiyorum. Müebbet hapis almasını istiyorum. Benim yavrumu kesti, oradan çıkamasın. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Çocukları için canını feda etti' ifadelerini kullandı.

'YAŞAMINA EN YAKININDAKİ ERKEK TARAFINDAN SON VERİLDİ'

Samsun Kadın Platformu adına açıklama yapan Züleyha Mangan ise, 'Şimdi Mihrican bizlerle değil. 'Ölmek istemiyorum' diyen Emine Bulut gibi, 'ölmek istemiyorum' diyen Arzu Aygün gibi yaşamına en yakınındaki erkek tarafından son verildi. En doğal hakkı olan yaşama hakkı elinden alındı? dedi.