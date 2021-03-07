SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın- ÖZEL

Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)

Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.