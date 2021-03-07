SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın - Son Dakika

SAMSUN Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın
07.03.2021 14:54
Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsınEski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M.
Eski eşi tarafından kızının gözü önünde dövülen kadın DHA'ya konuştu: Hep tutuklu kalsın
Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)
Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede Demirören Haber Ajansı'na konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.
Son Dakika DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti