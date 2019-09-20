Samsun eski eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, polisin etkisiz hale getirdiği koca, hastaneden kaçmış
1 saat önce
SAMSUN Eski eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, polisin etkisiz hale getirdiği koca, hastaneden kaçmış.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
SAMSUN Eski eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp, polisin etkisiz hale getirdiği koca, hastaneden kaçmış
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