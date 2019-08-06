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SAMSUN ESKİ ORTAKLARIN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

1 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tekstil firması sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı, işyerine ait güvenlik kamerasına yanısıdı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde tekstil firması sahipleri ile eski ortakları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga anı, işyerine ait güvenlik kamerasına yanısıdı. Olay, önceki gün ilçenin Beylerce Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesinde yer alan bir tekstil şirketi eski ortaklarından A.Ö. (43), ve M.A.(40), iddiaya göre, bulundukları otomobilli firma önünde oturan iş yeri sahipleri D.A.(43) ve V.A.'nın (38) üzerine sürdü. Hızla gelen otomobil, firma önünde bulunan boş taburelere çarparak durdu. Araçtan inen eski ortaklar ile firma sahipleri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İş yeri içi ve dışında süren kavgaya bölgedeki trafik polis ekipleri müdahale ederek tarafları yatıştırdı.
Tarafların şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
KAVGA ANI KAMERADA
Bu arada, işyerinde çıkan tekmeli yumruklu kavga anı ise işyerindeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde; eski ortaklardan M.A.'nın D.A.'ya kafa atmaya çalıştığı sırada yere düştüğü yansırken, saldırıya uğrayan M.A.'nın tek yumrukla eski ortağını etkisiz hale getirdiği, ardından taraflar arasında tekmeli yumruklu kavga çıktığı görülüyor.
kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:06 Kaynak: DHA
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