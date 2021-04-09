Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız - Son Dakika

Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız

09.04.2021 13:51
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız, System.String[]

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun'un en işlek caddesinin civarında 2 bin civarında göçmenlere ait kaçak dükkan bulunduğunu ve bu dükkanların yerel esnafa büyük zarar verdiğini söyledi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun'un en işlek caddesinin civarında 2 bin civarında göçmenlere ait kaçak dükkan bulunduğunu ve bu dükkanların yerel esnafa büyük zarar verdiğini söyledi.

SESOB aylık olağan toplantısı birlik binasındaki toplantı salonunda yapıldı. Bu ayki toplantının misafiri ise AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu oldu. SESOB'a bağlı 72 oda başkanından bazılarının katıldığı toplantıda esnaf, kendi meslekleriyle alakalı sıkıntı ve problemlerini dile getirerek, destek istedi. Toplantıda konuşan Başkan Hacı Eyüb Güler, yerli esnafın ekonomik açıdan zorluk çektiğini belirterek, hiçbir şart aranmadan dükkan açıp, haksız rekabete yol açan göçmen dükkanlarına tepki gösterdi.

"Dükkan açan göçmenleri sigortalı işe sokarım"

Samsun'da bazı sokakların 'Şam Caddesi' gibi olduğunu ve İstiklal Caddesi çevresine 2 bin adet kaçak göçmen dükkanının faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Güler, "Bir Türk vatandaşımız berber veya kuaför olması için lise seviyesinde en az 5 sene okuması gerekiyor. 5 sene meslek okulunda çıraklık eğitimi alacak. Çırak, kalfa ve ustalık belgelerini almadan da dükkan açamıyor. Adam dün geldi, tuttu dükkanı, aldı eline makası 3'te 1 fiyatına tıraş yapıyor. Sonra da yerli esnafa 'sen çok paraya yapıyorsun' diyorlar. Müdahale edeceğiz, 'ellemeyin'. Neden? 'Onlar göçmen, ayıp olur, olmaz.' Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. O da çalışsın, gelsin çalışmasın demiyoruz. Çözüm de var. Getirin hepsini bana, ben hepsini bir berberin yanına sokacağım. Sigortalı olacak, sigortalı çalışacak, maaşını alacak. Öyle yapalım buna nasıl dükkan açtırıyoruz. Çiftliğin altı ve üstünde 2 bin adet kaçak esnaf var. Hep meyil vermekten. Yerli esnafa ise, 'kapat, yapma, etme.' Hep ezilen biz oluyoruz. Niye? Çünkü küçük esnaf ve sanatkar hep milletin yanında oldu. Bayrağımızın, devletimizin oldu. Devlete ve hükümetlere karşı gelmedik. Ses çıkarmadığımız için böyle oldu. Yazık günahtır. Artık bizimle özel olarak ilgilenmeniz lazım" dedi.

"Gaziantep'te esnafa yardımlar dağıtıldı"

Birçok ilde yerel yönetimlerin esnafa desteğinin yeterli düzeyde olmadığına da değinen Güler, "Esnafla ilgilenilen güzel örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. O da AK Parti'li. Biz parti ayrımı yapmıyoruz. Herhangi bir partiyi de kötülemiyorum. Hemen esnaf oda birliği başkanı esnaf odalarını topladı. Biner TL esnafa dağıttılar. Bin TL bazılarını kurtarmaz ama birçok kişiyi kurtarır. Bunun haricinde yardım kolileri de esnafa ulaştırıldı. Bizler de bunu görünce hoşumuza gitti. Aranmak, dinlenmek güzel şeydi. Fatma Şahin'in yaptığı iyiliği kimse unutmaz. Neden başka illerde de göremiyoruz?" diye konuştu.

Esnafın sıkıntı ve dertlerinin not alındığını ve gerekli mercilerle görüşüleceğini vurgulayan Ersan Aksu ise şunları söyledi:

"Bu dönem çok koşarak ya da yürüyerek değil belki emekleyerek, belki de ayakta kalmayı tercih ederek, imkanlarımızı da ona göre kullanarak geçirmemiz gereken bir dönem. Varsa sosyal yardımlaşma vakıflarından ya da devletin organlarından destek alan, toplumun sosyal desteğe ihtiyaç gösteren kesimlerine zaten yardımlar yapılıyor. Bu pandemi süreci, yeni ihtiyaç gösteren, yeni desteğe ihtiyaç duyan ve kayıtlarda olmayan kişileri de ortaya çıkardı. Bu grupta esnaf da yer alıyor." - SAMSUN

Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız

Esnaf ve Sanatkarlar, AK Parti, Samsun, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız - Son Dakika Ekonomi


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