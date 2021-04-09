Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız - Son Dakika

Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız

09.04.2021 20:36

Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız Güler: "Kaçak göçmen dükkanları esnafa zarar veriyor" Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun'un en işlek caddesinin civarında 2 bin civarında göçmenlere ait kaçak dükkan bulunduğunu ve bu dükkanların yerel esnafa...

Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız

Güler: "Kaçak göçmen dükkanları esnafa zarar veriyor"

SAMSUN - Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun'un en işlek caddesinin civarında 2 bin civarında göçmenlere ait kaçak dükkan bulunduğunu ve bu dükkanların yerel esnafa büyük zarar verdiğini söyledi.

SESOB aylık olağan toplantısı birlik binasındaki toplantı salonunda yapıldı. Bu ayki toplantının misafiri ise AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu oldu. SESOB'a bağlı 72 oda başkanından bazılarının katıldığı toplantıda esnaf, kendi meslekleriyle alakalı sıkıntı ve problemlerini dile getirerek, destek istedi. Toplantıda konuşan Başkan Hacı Eyüb Güler, yerli esnafın ekonomik açıdan zorluk çektiğini belirterek, hiçbir şart aranmadan dükkan açıp, haksız rekabete yol açan göçmen dükkanlarına tepki gösterdi.

"Dükkan açan göçmenleri sigortalı işe sokarım"

Samsun'da bazı sokakların 'Şam Caddesi' gibi olduğunu ve İstiklal Caddesi çevresine 2 bin adet kaçak göçmen dükkanının faaliyet gösterdiğini belirten Başkan Güler, "Bir Türk vatandaşımız berber veya kuaför olması için lise seviyesinde en az 5 sene okuması gerekiyor. 5 sene meslek okulunda çıraklık eğitimi alacak. Çırak, kalfa ve ustalık belgelerini almadan da dükkan açamıyor. Adam dün geldi, tuttu dükkanı, aldı eline makası 3'te 1 fiyatına tıraş yapıyor. Sonra da yerli esnafa 'sen çok paraya yapıyorsun' diyorlar. Müdahale edeceğiz, 'ellemeyin'. Neden? 'Onlar göçmen, ayıp olur, olmaz.' Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. O da çalışsın, gelsin çalışmasın demiyoruz. Çözüm de var. Getirin hepsini bana, ben hepsini bir berberin yanına sokacağım. Sigortalı olacak, sigortalı çalışacak, maaşını alacak. Öyle yapalım buna nasıl dükkan açtırıyoruz. Çiftliğin altı ve üstünde 2 bin adet kaçak esnaf var. Hep meyil vermekten. Yerli esnafa ise, 'kapat, yapma, etme.' Hep ezilen biz oluyoruz. Niye? Çünkü küçük esnaf ve sanatkar hep milletin yanında oldu. Bayrağımızın, devletimizin oldu. Devlete ve hükümetlere karşı gelmedik. Ses çıkarmadığımız için böyle oldu. Yazık günahtır. Artık bizimle özel olarak ilgilenmeniz lazım" dedi.

" Gaziantep'te esnafa yardımlar dağıtıldı"

Birçok ilde yerel yönetimlerin esnafa desteğinin yeterli düzeyde olmadığına da değinen Güler, "Esnafla ilgilenilen güzel örnekler de var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. O da AK Parti'li. Biz parti ayrımı yapmıyoruz. Herhangi bir partiyi de kötülemiyorum. Hemen esnaf oda birliği başkanı esnaf odalarını topladı. Biner TL esnafa dağıttılar. Bin TL bazılarını kurtarmaz ama birçok kişiyi kurtarır. Bunun haricinde yardım kolileri de esnafa ulaştırıldı. Bizler de bunu görünce hoşumuza gitti. Aranmak, dinlenmek güzel şeydi. Fatma Şahin'in yaptığı iyiliği kimse unutmaz. Neden başka illerde de göremiyoruz?" diye konuştu.

Esnafın sıkıntı ve dertlerinin not alındığını ve gerekli mercilerle görüşüleceğini vurgulayan Ersan Aksu ise şunları söyledi:

"Bu dönem çok koşarak ya da yürüyerek değil belki emekleyerek, belki de ayakta kalmayı tercih ederek, imkanlarımızı da ona göre kullanarak geçirmemiz gereken bir dönem. Varsa sosyal yardımlaşma vakıflarından ya da devletin organlarından destek alan, toplumun sosyal desteğe ihtiyaç gösteren kesimlerine zaten yardımlar yapılıyor. Bu pandemi süreci, yeni ihtiyaç gösteren, yeni desteğe ihtiyaç duyan ve kayıtlarda olmayan kişileri de ortaya çıkardı. Bu grupta esnaf da yer alıyor."

Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız
Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız

Esnaf ve Sanatkarlar, AK Parti, Samsun, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Ülkemizdeki vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti ABD Ulusal İstihbarat raporu yayınlandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak ABD Ulusal İstihbarat raporu yayınlandı: Avrupa'nın en kabalık şehri İstanbul olacak Düzce TEM Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı Düzce TEM Otoyolu'nda 14 araç birbirine girdi: 8 yaralı İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu İngiltere'yi yasa boğan ölümün haberini veren spiker gözyaşlarına boğuldu Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

Son Dakika Haberleri
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:15 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın arkasından "çocuğa cinsel istismar" çıktı
17:09 Endonezya'da kasırga kabusu: Ölü sayısı 180'i geçince yardım için donanma harekete geçti
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:47 İkranur cinayetinde iddianame kabul edildi! Katil amca ve hala için istenen ceza belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a kahkaha göndermesi: Sizden güzel bir kahkaha bekliyorum, bize şanslı geliyor         
21:23
Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi         
20:22
Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti Ortalığı karıştıracak Belhanda iddiası! Beşiktaş, Faslı futbolcu için harekete geçti         
19:43
Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'Başkent' ifadesini kullanması tepki çekti: Tutuklansın         
19:25
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi         
19:19
Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü Di Maria antrenmanda attığı çalımla Mbappe'yi komik duruma düşürdü         
18:15
Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi Terör örgütü PKK, 9 yaşında dağa kaçırdığı Hamza'nın yeni fotoğrafını ailesine gönderdi         
16:15
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, peş peşe mini şortlu pozlarını paylaştı         
15:35
"Ölmek istemiyorum" diyerek video çeken fenomen Dilan Koç, gözyaşları içinde yardım istedi         
14:32
Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var Yoğun bakımdaki son durum görüntülendi! İmza verip serviste ölmeyi göze alan bile var         
14:15
İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor         
14:15
Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü Emekli polis olduğunu söyleyen kişi, çobanın köpeğini gözleri önünde öldürdü         
12:40
Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor Sıfır kilometre aldığı lüks cip hasarlı çıktı, arkasına astığı yazıyla Türkiye'yi dolaşıyor         
10:36
Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı Trabzonlu genç, hurda otomobil parçalarıyla saatte 100 kilometre gidebilen kamyonet yaptı         
10:10
Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı Paylaşımların dozunu kaçıran Şeyma Subaşı, bu sefer de sevgilisiyle öpüştüğü anı yayınladı         
09:51
Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin Fener taraftarını kahreden pozisyonla ilgili bomba yorum: Pelkas'ın banka hesapları incelensin         
09:17
Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz Prof. Dr. Enginyurt: Temmuzda nefes alacağız, eylüle temiz bir şekilde gireceğiz         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2021 21:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun esnafı 'kaçak' dükkanlardan rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei