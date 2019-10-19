Son Dakika Haberleri: Samsun esnafı Mehmetçik'in yanında
Son Dakika Güncel Samsun esnafı Mehmetçik'in yanında

Samsun esnafı Mehmetçik'in yanında

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarını temizleyerek bölgeye barış ve huzuru getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Samsun esnafından geldi.

Samsun esnafı Mehmetçik'in yanında, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarını temizleyerek bölgeye barış ve huzuru getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de Samsun esnafından geldi.


İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 9 esnaf birleşerek Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini dile getirmek için dev bir pankart yaptırdı. Pankart, esnafların dükkanı üzerindeki yola asıldı.


Esnaflardan İlhan Mırık daima Türk askerinin yanında olduklarını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nda, Türkiye Cumhuriyeti ordusunun ve Mehmetçiğimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Her daim ordumuzun yanındayız ve potansiyel askeriz. Dış güçlerin, Avrupa'nın ve Amerika'nın Türkiye'nin karşısında durduğu zaman bizim de esnaf olarak en azından hükumetimize, devletimize ve ordumuza, 'biz de sizinleyiz' diyerek arkalarında bir güç olduğunun önemini görmesi açısından bir pankart hazırladık. Yani biz sözde değil özde de varız diye yola çıktık" ifadelerini kullandı.


Pankartın hazırlanmasında katkısı olan esnaflardan Nurettin Kol, "Askerimizin, polisimizin ve devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nda hepsine canı gönülden destek veriyoruz. Bunun için de böyle bir bayrak hazırlayarak onlara bir nevi destek olmaya çalıştık. Harekat çok güzel bir harekattı ve yapılması gerekiyordu sonuna kadar destekliyoruz" şeklinde konuştu.


Samsun esnafı pankartın önünde Mehmetçik'e selam gönderdi. - SAMSUN

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:23 Kaynak: İHA
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