"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını dördüncü kez açacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Samsun EV'leniyoruz Fuarı' kapılarını dördüncü kez açacak - Son Dakika Ekonomi

"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını dördüncü kez açacak

6 saat önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı", kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı", kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun EV'leniyoruz 2020, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destek ve iş birliğiyle hazırlandı.

Evlilik hazırlıkları, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya gibi ürünlerin bulunacağı fuar, 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Fuarda evlenecek çiftlerin aylarca süren evlilik hazırlığı süresinin kısaltılması ve ekonomilerine uygun ürün ile hizmetleri kolayca bulabilmeleri hedefleniyor.

Fuarda yer alacak katılımcı firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtacak, binlerce ziyaretçiyle tanışma fırsatı yakalayacak.

Geçen yıl 40 bini aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar, bu sene 60 firmanın katılımıyla birden çok sektöre olumlu katkılar sağlayarak ticari iş birliklerini geliştirmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor.

Fuarda beş gün boyunca düzenlenecek abiye defilesi, kına gecesi ritüeli, orkestra, dans ve sahne performansları, gelinlik defileleri, gezici orkestra, saç ve makyaj şovlarıyla ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması planlanıyor.

Girişin ücretsiz olacağı fuar, 29 Ocak-1 Şubat tarihlerinde 10.00-20.00, 2 Şubat'ta da 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:12 Kaynak: AA
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