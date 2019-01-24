Son Dakika Haberleri: Samsun Ev'leniyoruz Fuarı" Kapılarını Üçüncü Kez Açacak

Samsun Ev'leniyoruz Fuarı" Kapılarını Üçüncü Kez Açacak

51 dakika önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "3. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

Samsun Ev'leniyoruz Fuarı
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen "3. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya gibi çeşitlerin olacağı fuar 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek fuarda, evlilik hazırlığındaki çiftlerin ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetler bir arada bulunacak. Fuarda, evlenecek çiftlerin, aylarca süren evlilik hazırlığı süresini kısaltmayı ve kendi ekonomilerine uygun ürün ve hizmetleri kolayca bulabilmeleri hedefleniyor. Fuarda yer alacak katılımcı firmalar ise hem ürün ve hizmetlerini tanıtacak hem de binlerce ziyaretçiyle tanışma fırsatı yakalayacak.

Yeni tasarım gelinliklerin görücüye çıkacağı fuarda ziyaretçiler özel kampanyalardan faydalanabilecek. Katılımcı firmalar birbirinden şık stantlarda evlilik hazırlıkları ile ilgili son yenilikleri sergileyebileceği, bölge ekonomisine hareketlilik getirecek fuarda katılımcı firmalar önemli iş bağlantıları gerçekleştirecek, ürün ve hizmetlerini on binlerce ziyaretçiye tanıtma fırsatı bulacak.

Fuarda, abiye defilesi, kına gecesi, orkestra, dans ve sahne performansları, gelinlik defileleri, saç ve makyaj şovları, düğün fotoğrafı sunumu gibi aktiviteler ile ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşayacak.

Girişin ücretsiz olduğu fuar, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde 10.00-20.00, 3 Şubat'ta ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:22 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişi Gözaltına Alındı Samsun'da Kız Çocuğunu Kaçırmaya Çalışan Kişiye Gözaltı

Oyuncu Belit Özükan, Erkek Arkadaşını Ailesinden İsteyerek Tuzlu Kahve İçti Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:13:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun Ev'leniyoruz Fuarı" Kapılarını Üçüncü Kez Açacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]