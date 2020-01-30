"Samsun EV'leniyoruz Fuarı"nda jandarma standı ilgi görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Samsun EV'leniyoruz Fuarı'nda jandarma standı ilgi görüyor - Son Dakika

"Samsun EV'leniyoruz Fuarı"nda jandarma standı ilgi görüyor

6 saat önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı"nda stant açan Samsun Jandarma İl Komutanlığı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı"nda stant açan Samsun Jandarma İl Komutanlığı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde, evlilik hazırlıkları, konut projeleri, mobilya, beyaz eşya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren 60 firmanın yer aldığı fuarda, jandarma da görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapıyor.

Kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırlarında çalışmalarını sürdüren Samsun İl Jandarma Komutanlığı, çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açtığı stantta ziyaretçilere bilgi vererek broşür dağıtıyor.

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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