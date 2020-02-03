Samsun EV'leniyoruz Fuarı'nı 43 bin 135 kişi ziyaret etti

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı"nı 5 günde 43 bin 135 kişi ziyaret etti.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde 29 Ocak'ta kapılarını açan ve 2 Şubat'ta sona eren fuar, evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenlere büyük bir fırsat sundu.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan fuarı, 43 bin 135 kişi ziyaret etti.

Samsun ve ilçelerinden, Ordu, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum, Ankara ve bölgede yer alan diğer illerden gelen ziyaretçiler fuarda, birbirinden güzel koleksiyonların yer aldığı, yeni trend gelinliklerin görücüye çıktığı stantlarda özel kampanyalardan yararlandı. Evlilik hazırlıkları ile ilgili sergilenen son yenilikleri keşfetti. Aynı zamanda fuar süresince pek çok etkinlik düzenlendi.

Konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniği sektörünü buluşturan bir platform olma başarısına ulaşan fuar, şehir ve bölge ekonomisine de önemli katkı sundu.