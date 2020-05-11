Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.



Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları boş kalırken, Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapalı.

Polis ekipleri, İstiklal ve Mecidiye caddelerinin giriş ve çıkışlarında görev alarak, vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulundu.



Kentin normalde kalabalık olan bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarda normal zamana göre daha az insan ve araç hareketliliği yaşanıyor.