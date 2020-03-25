Samsun 'evde kaldı' - Son Dakika

Korona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda yapılan 'Evde Kal' çağrısına Samsunlu vatandaşlar uydu, parklar ve sokaklar bomboş kaldı.



Türkiye'de de görülen korona virüsü salgınının yaygınlaşmasını önlemek için 'Evde Kal' çağrısı yapılmıştı. Virüs kapsamında birçok iş yeri, camiler, okullar geçici bir süreliğine kapatılma kararı alınmıştı.



Samsunlu vatandaşlar 'Evde Kal' çağrılarına büyük bir çoğunlukla duyarsız kalmadı, evinden çıkmadı. Özellikle merkezde bulunan ve her gün yüzlerce insanın uğrak yeri olan Atatürk Parkı bomboş kaldı. Parkların yanı sıra sokaklarda da insan ve araç sayısında azalma yaşandı.



Tedbiri elden bırakmıyorlar



Samsunlu vatandaşlar 'Evde Kal' çağırışına uyarken belediyeler tarafından her gün sokaklar ve parklar dezenfekte ediliyor. İnsanların ortak kullanım alanı olan halka açık alanlar tepeden tırnağa temizlenerek virüsün bulaşmasının önüne geçilmeye çalışıyor. - SAMSUN