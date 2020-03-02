Samsun evinde beslediği kuzuyu yanından ayırmıyor - Son Dakika
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Samsun evinde beslediği kuzuyu yanından ayırmıyor

6 saat önce

Evinde beslediği kuzuyu yanından ayırmıyorSAMSUN'da oturan Bayram (58) ve Hanife (43) Yurt, çifti 'Kibrit' ismini verdikleri 2 aylık kuzularına çocukları gibi bakıyor.

Evinde beslediği kuzuyu yanından ayırmıyor

SAMSUN'da oturan Bayram (58) ve Hanife (43) Yurt, çifti 'Kibrit' ismini verdikleri 2 aylık kuzularına çocukları gibi bakıyor. Kuzunun altını bezleyen, ayaklarını yıkayıp, özel parfümünü sıkan çift biberon ile süt içirerek besliyor. Bayram Yurt yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak Samsunspor- İnegölspor maçını tribünden izledi.

Çarşamba ilçesinde oturan işçi emeklisi 6 çocuk babası Bayram ile ev hanımı eşi Hanife Yurt, 8 yıldır evlerinde kuzu besliyor. Çift, her yıl 1 aylıkken aldıkları kuzuları 1 yaşına kadar evlerinde özenle bakıyor. Son aldıkları 2 aylık kuzularına 'Kibrit' adını veren çift, kuzuyu yıkıyor, özel parfümünü sıkıyor, bisküvi ilaveli sütle biberonla besliyor. Çift, birlikte sabah ve akşam spor yapmak için yürüyüşe de çıkıyor. Bayram Yurt yanından ayırmadığı kuzusu ile son olarak Samsunspor-İnegölspor maçını tribünden izledi.

'8 YILDIR EVDE BESLİYORUZ'

Kuzusunu gittiği her yere götürmek için arabasının bagaj kısmına özel bir yer yaptırdığını anlatan Bayram Yurt, "8 yıldır kuzu besliyorum. 1 aylıkken alırım ardından 6 aylık yada 1 yaşına kadar beslerim. Sonrasında ağabeyime veriyorum. Bir sonraki yıl başka bir kuzu alıp yine evimde bakarım. Bu yılda 'Kibrit' ismini verdiğim kuzuma bakıyorum. Onu besleyip büyütüyoruz. Altını bezleyip evimizde bizimle birlikte yaşıyor. Ben nere gitsem o da peşimden gelir. Benim yanımdan hiç ayrılmaz" dedi.

'HAYVAN SEVMEYEN İNSAN SEVEMEZ'

Kuzusunu son olarak Samsunspor'un maçına bile götürdüğünü söyleyen Yurt, "Tribünde maçı izledik ama 31'inci dakikada bir görevli gelip bizi dışarı çıkardı. Ben yine maç izlemeye kuzumla birlikte gideceğim. Onun kimseye hiç bir zararı yok. Ben kuzuları çok seviyorum. Hayvan sevmeyen insan sevemez. Çocuklarım kadar onunla ilgileniyorum. Gözümüz gibi bakıyoruz. Beslediğim bu kuzuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kabul ederse kendisine hediye etmek istiyorum" diye konuştu.

'BİBERONLA BESLİYORUZ'

Hanife Yurt ise eşinin hayvanları çok sevdiğini belirterek "Eşim her yıl bir kuzu alıp besler. Evimizde kuzuya bakıyoruz. Tabi evde bakmak zor oluyor ama artık alıştık. Onu özel olarak temizliyoruz, biberonla besliyoruz. Bende eşimde çok seviyoruz" diye konuştu.

Samsun evinde beslediği kuzuyu yanından ayırmıyor

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Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:54 Kaynak: DHA
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