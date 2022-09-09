Samsun'da çocuklara kırtasiye yardımı - Son Dakika
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Samsun'da çocuklara kırtasiye yardımı

09.09.2022 17:10
Samsun'da çocuklara kırtasiye yardımı

Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği tarafından maddi durumu olmayan çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı.

Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği tarafından maddi durumu olmayan çocuklara kırtasiye yardımı yapıldı.

Dernek başkanı Adem Vural, yaptığı açıklamada, dernek olarak 17 yılda binlerce aileye ulaştıklarını söyledi.

Okulların açılmasına sayılı günler kala maddi durumu yeterli olmayan öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin desteğiyle 400 öğrencimizin müracaatını aldık. Bugün 125 öğrencimize kırtasiye yardımı yapacağız. Çocuklarımızın servis ücreti, okul forması, giyim kuşamları için de hayırseverlerin desteklerini bekliyoruz. Geçen yıl düzenli olarak 84 üniversite öğrencimize 300 lira burs verme imkanı bulduk. Bu yıl da 114 öğrencimiz başvuru yaptı. Az çok demeden derneğimize destek veren tüm hayırseverlerimize canıgönülden teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Adem Vural, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da çocuklara kırtasiye yardımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da çocuklara kırtasiye yardımı - Son Dakika
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