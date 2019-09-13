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Samsun FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

45 dakika önce

Samsun FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildiSAMSUN - Samsun'da merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da merkezli 5 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında 3 gün önce Samsun merkezli İstanbul, Tokat, Ordu ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ByLock kayıtları bulunan, örgüte mücahit dernek ve sendika üyelikleri olan, Bank Asya'da katılım hesapları ile örgütle ait kurumlarda SGK kayıtları bulunan halen görevde 2 öğretmen ile esnaftan oluşan 9 kişi gözaltına alındı. 3 kişi dün ve önceki gün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun FETÖ'den 6 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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