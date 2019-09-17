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Samsun fetö sanıklarının ailelerine para desteğine operasyon

59 dakika önce

FETÖ sanıklarının ailelerine para desteğine operasyonSamsun'da gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından gelen paraları açığa alınan veya tutuklanan FETÖ sanıklarının yakınlarına ulaştıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ sanıklarının ailelerine para desteğine operasyon

Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda yurt dışından gelen paraları açığa alınan veya tutuklanan FETÖ sanıklarının yakınlarına ulaştıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ sanıklarının ailelerine yurt dışından para gönderildiğini belirledi. 'Terörizme finans sağlamak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonda, Milli Eğitim'de aktif öğretmenlik görevi yapan Yasemin G. ile Banu A., Recep Resul Ş. ve İsa Ö. gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve arabalardan 4 bin 400 TL, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman Gazetesi'ne ait küpürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Samsun fetö sanıklarının ailelerine para desteğine operasyon

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:36 Kaynak: DHA
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