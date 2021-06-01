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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Bağımlılıklarla Mücadele" Resim Sergisi Törenle Açıldı - Son Dakika

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Bağımlılıklarla Mücadele" Resim Sergisi Törenle Açıldı

01.06.2021 10:18
Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce

İletişim Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Çadırı'nda bir gün açık kalacak sergide, teknoloji, kumar, bahis, yeme-içme, alışveriş, iş, tütün, alkol ve madde bağımlılık türünde ortaokul öğrencilerinin katıldığı resim yarışmasında sergilenmeye layık görülen 40 eser yer alıyor.

İletişim Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'ndaki Dijital Gösterim Çadırı'nda bir gün açık kalacak sergide, teknoloji, kumar, bahis, yeme-içme, alışveriş, iş, tütün, alkol ve madde bağımlılık türünde ortaokul öğrencilerinin katıldığı resim yarışmasında sergilenmeye layık görülen 40 eser yer alıyor.

Açılışta konuşan Vali Zülkif Dağlı, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla çeşitli farkındalık çalışmaları yapıldığını hatırlattı.

Gençlerin bu konuda bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Dağlı, "Bu sadece emniyet ve asayiş konusu değil. Tüm kurumların birlikte ele alması gereken, birlikte bir koordinasyon içinde çalışması gereken bir konu. Bunlar da yetmez sivil toplum örgütlerimizin, yerel yönetimlerimizin de işin içinde olması gerekir. " dedi.

Dağlı, konunun toplumun tüm kesimlerince sahiplenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bağımlılıkla mücadeleyi topyekun ele almadığımız sürece başarılı olmamız mümkün değil. Gençlerimize farkındalık ve duyarlılık kazandırma anlamında faaliyetlerimiz devam edecek. Diğer yandan bunun kadar önemli olan gençlerimizin vakitlerini iyi faaliyetlerle dolduracak şekilde onlara argüman sağlamamız gerekiyor. Bu argümanların başında da spor ve sanata benzer faaliyetler geliyor. Pandemi sürecinin normalleşmesiyle tüm kurumlarımızın katılımıyla bağımlılıkla mücadele çalışmalarımıza çok sıkı bir şekilde başlayacağız. "

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da çocuklar ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bağımlılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Personelimize, Gençlik Merkezine gelen gönüllülerimize, sporcularımıza bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitimler verdik. Bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırlamış olduğumuz projelerimizi pandemi süreci bittikten sonra alanda uygulamaya başlayacağız. " dedi.

Kasapoğlu, gençlerin bağımlı olmaması için spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin kapılarını sonuna kadar açtıklarını da aktardı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra sergiyi gezdi.

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Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Bağımlılıklarla Mücadele Resim Sergisi Törenle Açıldı

Cumhuriyet Meydanı, Alkol, Tütün, Bahis, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 'Bağımlılıklarla Mücadele' Resim Sergisi Törenle Açıldı - Son Dakika


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