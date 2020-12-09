Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, genel durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, paylaşımında, "Yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, doktorlarımızın tavsiyesi ile evde tedaviye başladık. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederim." ifadelerine yer verdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika