Samsun genelinde eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
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Samsun genelinde eğitime bir gün ara verildi

6 saat önce

Samsun ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun genelinde eğitime bir gün ara verildi, System.String[]

Samsun ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun ile tüm ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Vali Osman Kaymak da uzun bir aradan sonra kar yağışının etkili olduğu kentte, okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden mesaj yazan öğrencilere kar tatilini esprili bir dille duyurdu.

Vali Kaymak mesajında, "Gençler yorumlarınızı okuyorum, okul sevginiz gözlerimi yaşartıyor. Kar yoğun bir şekilde yağmaya devam ediyor, sabah da buzlanma riski var. Siz en iyisi yarın güzelce bi kartopu oynayın." ifadelerine yer verdi.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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