Samsun gönüllü anne olan öğrenciler, 112 ebabil yavrusuna bakıyor

Gönüllü anne olan öğrenciler, 112 ebabil yavrusuna bakıyor

SAMSUN'da çatı onarımı sırasında yuvasız kalan ve götürüldüğü Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaban Hayvanları İlkyardım Ünitesi'ndeki görevlilerin bakmakta zorlanması üzerine gönüllü aranmaya başlanan 112 ebabil yavrusunun bakımını, 12 kişilik gönüllü veteriner fakültesi öğrencileri üstlendi. Gönüllü annelik yapan öğrenciler, 3'li gruplar halinde geldiği ünitede, bakıma alınan ebabil yavrularını, belirlenen periyotlarda özenle bakıyor.

Bafra ilçesinde 10 gün önce Cumhuriyet Meydanı'nda bir kurumun çatı onarımı sırasında çok sayıda ak karınlı ebabil yavrusuna rastlandı. Çatı onarımını yapan çalışanlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kurum görevlilerince çatıdan alınan 112 ebabil yavrusu, Kızılırmak Deltası'ndaki Samsun Büyükşehir Belediyesi İlk Yardım Ünitesine teslim edildi. Ünitede görevli 2 kişi, yavruların bakımına tek başlarına yetişemeyince yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri cevap verdi. 12 kişilik gönüllü öğrenci grubu, her gün 3 kişilik gruplar halinde ebabil kuşlarını beslemek için İlk Yardım Ünitesi'ne geliyor. Gönüllü öğrenciler, ebabil kuşlarını günde 6-7 kez besliyor.

'KENDİ BAŞIMIZA HEPSİNE YETİŞEMEDİK'

Belediye İlk Yardım Ünitesi'nde veteriner hekim olarak görev yapan Paria Tabatabaei, tek başlarına yavru kuşların bakımında güçlük çektikleri için çağrıda bulunduklarını belirterek, Buraya geldiklerinde sonra yavruların bakımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalıştık. Ancak sayıları fazla olduğu için kendi başımıza hepsine yetişemedik. Bunun üzerine haber yayarak gönüllü arkadaşlar aradık. Çoğunluğu Veteriner Fakültesi'nden birçok kişi bize gönüllü olmak için başvurdu. 12 arkadaşımız 3'erli gruplar halinde gelip yardım etmeye başladı. Gönüllü arkadaşlarımızın elleri bu işe yatkın olduğu için işlerimizi rahatça ilerletebiliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız burada ebabil kuşlarına gönüllü annelik yapıyorlarö dedi.

'SEVE SEVE DESTEK OLDUK'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden bu yıl mezun olan ve gönüllü olarak ebabil kuşlarının bakımın yapan Can Nacar da, 'Paria hoca ile daha önceden de irtibatımız vardı. Bana durumdan bahsetti ve gönüllü ihtiyacının olduğunu söyledi. Bizde seve sev destek olduk. Biz burada hazırladığımız mamalarını gün içerisinde 6-7 kere kuşlara veriyoruz. Sayıları fazla olduğu için biraz zor oluyor ama çok keyif alıyoruzö diye konuştu.

'YARDIM ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Veteriner Fakültesi 5'incş sınıf öğrencisi Selin Demir ise gruplar halinde geldikleri ünitedeki beslenme çalışmalarına yardım ettiklerini anlatarak, 'Kuşlar buraya geldikten sonra sosyal medya gruplarında hemen yayılmaya başladı. Kendi günümüzün uygun olduğu zamanlarda buraya gelerek kuşların bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. 12 tane gönüllü arkadaşımız var. Kendi aramızda herkesin uygunluk durumuna göre gruplar oluşturup buraya gelip yardım etmeye çalışıyoruzö ifadelerinde bulundu.