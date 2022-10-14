Samsun gündem haberi | Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Samsun gündem haberi | Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

14.10.2022 16:58
Samsun gündem haberi | Havza'da çiftçilere buğday tohumu dağıtıldı

Samsun habere göre Havza ilçesinde üreticilere yüzde 75'i hibe buğday tohumu dağıtıldı.

Havza ilçesinde üreticilere yüzde 75'i hibe buğday tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Toprak Mahsulleri Ofisi Havza Ajans Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende 80 çiftçiye bin dekar alanda ekmesi için 420 çuval buğday tohumu verildi.

Törende konuşan Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tohumların yüzde 75'i hibe yüzde 25 çiftçi katkısı ile dağıtımının gerçekleştiğini söyledi.

Havza'da çiftçilerin yeniliklere açık olduğunu belirten Sağlam, " Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu 'Kanola Can Bula' projesi kapsamında Havzalı çiftçilerimiz rekor kırarak yaklaşık 1700 dekar kanola ekimi gerçekleştirdiler. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi programı kapsamında yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık projeler hayata geçirdik. Bu yıl Samsun'da buğday üretiminde 400 bin tonu geçtik." dedi.

Törene Sağlam'ın yanı sıra Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Havza Ziraat Odası Genel Sekreteri Murat Yıldırım ile üreticiler katıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

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