Samsun gündem haberi: Havza'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun gündem haberi: Havza'dan kısa kısa

06.10.2022 16:30
Samsun gündem haberi: Havza'dan kısa kısa

Samsun gelişmesine göre Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele edecek ve 2022-2023 sezon hazırlıklarına devam eden Havza Belediyespor'un kulüp yönetimi, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Samsun Süper Amatör Lig'de mücadele edecek ve 2022-2023 sezon hazırlıklarına devam eden Havza Belediyespor'un kulüp yönetimi, Kaymakam Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Ziyarette sezon hazırlıkları hakkında bilgi veren Kulüp Başkanı Aziz Pekşen, "İlçemizden çok büyük destekler görmekteyiz. Bu yıl hedefimiz şampiyon olarak bir üst lige çıkmak. Takımımızın bugünlere gelmesinde emeği olan ve bizlere destek olan siz değerli Kaymakamımıza ve değerli hemşehrilerimize teşekkür ederim." dedi.

Nayman ise Havza Belediyespor yöneticileri ve futbol takımına başarılar dileyerek, "Bu kulübümüz Havza'nın markası olmalı. Bunun için takımımıza tüm Havzalılar sahip çıkmalı. Havza Kaymakamlığı olarak elimizden gelen desteği takımımıza sağlayacağız." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Pekşen, Nayman'a Havzaspor'un atkısını hediye etti.

Ziyarette Havza Belediyespor Başkan Yardımcısı Cesur Şahin ve yönetim kurulu üyesi Serdar Çelik de bulundu.

Havza Belediyesinden okul bahçelerine çevre düzenlemesi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, parke döşeme işlemlerinin devam ettiği ve çevre düzenlemesi yapılacak Bekdiğin İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Özdemir, okulların ve eğitim kurumlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla ekiplerimiz Bekdiğin İlkokulu ve Ortaokulu'nda çevre düzenlemesi gerçekleştirerek yaklaşık 1700 metrekare kilit parke taşı döşüyor. Öğrencilerimiz ve eğitim kurumlarımız bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Öğrencilerimize yeni öğretim yılında başarılar, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Sağlam da okulların ihtiyaçlarının giderilmesinde Özdemir'in gösterdiği hassasiyete teşekkür ederek, "Sayın Belediye Başkanımız ve ekibinin okullarımızın ihtiyaçlarının ivedi şekilde giderilmesi için göstermiş oldukları gayrete teşekkür ediyorum. Burada yapılacak çevre düzenlemesi ile öğrencilerimiz daha sağlıklı bir alana kavuşacak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Samsun, Havza, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberi: Havza'dan kısa kısa - Son Dakika

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