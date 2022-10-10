SAMSUN'DA OTELİN ÇATI KATINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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SAMSUN'DA OTELİN ÇATI KATINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

10.10.2022 22:39
SAMSUN'DA OTELİN ÇATI KATINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 katlı bir otelin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Tahliye edilen otelde hasar meydana geldi.

Atakum ilçesi Ömürevler mevkisinde saat 21.00 sıralarında, 3 katlı bir otelin çatı katında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Otel müşterileri tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında otelde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA OTELİN ÇATI KATINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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