Samsun gündem haberi... Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Samsun gündem haberi... Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu

15.10.2022 17:54
Samsun gündem haberi... Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu

Samsun haberler... Samsun'un Havza ilçesinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından Havza Belediyesinin katkıları ile Sondaj Mahallesindeki evlerinde düzenlenen mevlitte, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Yavan ve tüm şehitler ile Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden maden işçileri için dua edildi.

Mevlidin ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve katılımcılar şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Başkan Özdemir, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.

Mevlide, şehidin ailesi ve yakınları ile Havza İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, Havza Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeki Kurt, Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Samsun, Piyade, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun gündem haberi... Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun gündem haberi... Samsun'da şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu - Son Dakika
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