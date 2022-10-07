Samsun gündem haberi | Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun gündem haberi | Samsun'dan kısa kısa

07.10.2022 16:50
Samsun gündem haberi | Samsun'dan kısa kısa

Edinilen Samsun haberine göre Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mermer işleme fabrikasını ziyaret etti.

Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mermer işleme fabrikasını ziyaret etti.

Atar, firma yetkilileri ve çalışanlarıyla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Bir fabrikanın bulunduğu yerde istihdama, ekonomisinin gelişmesine katkı sağladığını vurgulayan Atar, her zaman üretim yapanın imkanları dahilinde destekçisi olduğunu söyledi.

İlçedeki diğer fabrika ve tesisleri de ziyaret edeceğini aktaran Atar, kapı ve telefonunun her zaman açık olduğunu kaydetti.

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda öğrenciler tarafından slayt gösterimi, şiir ve ilahi dinletisi ile oratoryo sahnelendi.

Hatim duası ile sona eren programa Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile davetliler ve öğrenciler katıldı.

Havza'da Disleksi Haftası farkındalık çalışması

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından 1-8 Ekim Disleksi Haftası kapsamında farkındalık çalışması yapıldı.

Disleksi hastalığının bilinirliliğini artırmak amacıyla Havza Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleri tarafından Havza Halk Eğitim Merkezi ve Havza Değirmenüstü Camisi'nde Kur'an kursunda eğitim gören kursiyerlere yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Çalışmada kursiyerlere "Disleksi belirtileri, disleksi nedenleri ve disleksi hastalığı teşhisi" konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Disleksi Haftası dolayısıyla Havza Sosyal Hizmet Merkezi de turkuaz mavisi ile ışıklandırıldı.

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Güvendi Mutlu, disleksinin sembolünün turkuaz mavisi renk olarak kabul edildiği belirterek, "Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan disleksinin bilinirliliğini ve halkımızda farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

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